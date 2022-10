Antonino Spinalbese racconta il suo dolore | “Mio padre si è suicidato”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP, le ultime ore sono state caratterizzate dalle confessioni. Luca esi sono ritrovato insieme e hanno parlato di alcuni momenti difficili della loro vita. Salatino in più occasioni ha parlato dei periodi buoi, rivelando di aver tentato il suicidio. E ieri, l’ex di Belen, ha spiegato ai suoi compagni nella casa del Grande Fratello VIP 7 , di avere unlegato alla morte di suo. Se oggiè l’uomo che è, e come più volte ha detto vuole essere più che presente per sua figlia Luna, lo deve a quello che è successo nella sua famiglia. Il matrimonio dei suoi genitori è finito quando era davvero molto piccolo, aveva solo 8 anni e in quel momento della vita non riusciva a comprendere i motivi per i quali, lui era diverso dagli altri, visto ...