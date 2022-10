Tennis | Novak Djokovic | “Non gioco da tre mesi | sono più fresco fisicamente rispetto agli altri”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La parola più adatta è la seguente: impressionante., dopo essere tornato in pianta stabile a giocare nel circuito ATP, sta esprimendo unda n.1 del mondo. Le vittorie disarmanti in sequenza del torneo di Tel Aviv (Israele) si stanno replicando ad Astana (Kazakistan) e l’ultimo a cadere sotto i colpi dell’asso serbo è stato l’olandese Botic van de Zandschulp. Appena quattro giochi quelli concessi dal balcanico al neerlandese, negli ottavi di finale del torneo kazako, esprimendo undi altissimo livello e nello stesso tempo mettendo in mostra una grande condizione fisica. A questo punto, viste l’impossibilità di disputare quest’anno due Major (Australian Open e US Open) per via delle note posizioni sul vaccino anti-Covid,si è rimesso in carreggiata per assicurarsi la ...

