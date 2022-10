Simba la Rue | la mandante del tentato omicidio sarebbe una 31enne bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Treviolo. L’hanno chiamata ‘Operazione Re Leone’, i carabinieri di Bergamo, perché la vittima delavvenuto a Treviolo il 16 giugno scorso, èLa Rue, trapper di 20 anni, residente nel milanese. E a volere la spedizione punitiva con tanto di lama, che ha provocato gravi lesioni al giovane artista italo-tunisino, secondo gli inquirentiuna donna, unadi Bergamo. Nell’ambito delle indagini per risalire ai responsabili dell’accoltellamento nei confronti di Mohamed Lamine Saida, in arte, i militari sono riusciti a risalire anche a tre presunti esecutori materiali: un milanese 24enne, un monselicense anch’egli 24enne e un marocchino 30enne già ristretto presso il centro di detenzione della polizia di Vordernberg, in Austria. Alle prime luci ...