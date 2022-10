Serie B | ottava giornata | programma | orari e diretta tv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo l’intermezzo europeo, tornano i campionati, con relative seconde. LaB, quest’anno più combattuta che mai, manda in campo l’e vede sette squadre in 3 punti, segno del grande equilibrio che si vive ogni. La Reggina ha subito la seconda sconfitta dell’anno ed è stata raggiunta al primo posto dal Bari che ha schiantato 6-2 il Brescia, terza capolista. Ilparte da venerdì con Genoa-Cagliari e termina domenica con le due gare delle 16.15. Turno agrodolce per le tre capolista: il Brescia ospita un Cittadella che deve fuggire dalle zone calde della classifica, il Bari vola a Venezia per dare continuità agli ottimi risultati dell’ultimo mese, con i pugliesi ancora imbattuti. Infine, la Reggina di Inzaghi ospita un Cosenza nel derby calabrese ...

OA Sport

Al presidente russo non resta che celebrare l'ingresso nell'decade della sua vita con unadi minacce nucleari che appaiono sempre più disperate. Mondo Le tre opzioni di Putin per mettere ...Como e Perugia approcciano dunque l'giornata diB con voglia di rivalsa e urgenza di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Debutto al Sinigaglia per Moreno Longo, che ha ... Calendario Serie A calcio: orari partite 8-10 ottobre, chi gioca, programma, guida tv DAZN e Sky Venerdì alle 20.30 Genoa e Cagliari si sfidano allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per l'ottava giornata di Serie B, in un match che significa molto per entrambi: i sardi vogliono dimenticare le ult ...Reduce da due sconfitte consecutive con Bari e Venezia alla Unipol Domus, la squadra di Liverani è attesa domani a Marassi. Scrivete il modulo e l’undici che vorreste vedere Ottava giornata di… Leggi ...