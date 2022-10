Movida violenta a Milano | arrestati due noti trapper - Video

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo. Sono i reati di cui sono accusate 11 persone, tra le quali figurano due. La Polizia e i Carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica presso il Tribunale die dalla Procura per i Minorenni di, stanno eseguendo le ordinanze cautelari. L'operazione di polizia giudiziaria ha avuto origine a seguito dellarissa che ha visto coinvolte più di dieci persone, con l'uso di armi da fuoco, la notte tra il 2 e il 3 luglio scorso in via Alessio di Tocqueville, luogo noto dellamilanese.

