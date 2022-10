Le statue dell' Isola di Pasqua danneggiate da un incendio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Unha danneggiato le enigmatichedi(Rapa Nui), alcune in modo irreparabile. Un numero imprecisato discolpite nella pietra è stato avvolto dalle fiamme, ...

Un incendio ha danneggiato le enigmatiche'Isola di Pasqua (Rapa Nui), alcune in modo irreparabile. Un numero imprecisato discolpite nella pietra è stato avvolto dalle fiamme, riporta la Bbc che cita il sottosegretario ai ...La cosa più grave è che proprio l'area intorno al vulcano Ranu Raraku (patrimonio mondiale'Unesco e dove si trova la maggior parte dei Moai, è la zona più colpita. Sarebbero centinaia le...Un incendio ha danneggiato le enigmatiche statue dell'Isola di Pasqua (Rapa Nui), alcune in modo irreparabile. Un numero imprecisato di statue scolpite nella pietra è stato avvolto dalle fiamme.“Furto aggravato in concorso”: è il reato di cui dovrà rispondere un 45enne e il figlio 25enne, entrambi residenti a Lapio, arrestati dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo. Nella se ...