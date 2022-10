Il passato dell’Ucraina ritorna in una riedizione atipica della Guerra Fredda

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La mattina presto del 20 febbraio 2014 il ventottenne Bohdan Sol?anyk arrivò a Kiev con un treno partito da Leopoli. Storico, sociologo e poeta in erba, insegnava all’Università cattolica ucraina di Kiev e stava lavorando a una dissertazione dottorale sulle pratiche elettorali in Ucraina, seguito da un relatore dell’Università di Varsavia. Ma, in quel freddo giorno di febbraio, quando scese sulla banchinastazione ferroviaria di Kiev, Sol?anyk non era impegnato in un viaggio di studio. A Kiev non si stavano tenendo le elezioni; era scoppiata la rivoluzione. Sol?anyk l’aveva sognata nel 2008, quando aveva scritto la poesia Dov’è la mia rivoluzione?, nella quale aveva espresso la delusionesua generazione per le promesse fatte durante la Rivoluzione arancione del 2004 e mai mantenute. Ora una nuova rivoluzione era giunta in Ucraina, con ...