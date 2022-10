Guerra Russia-Ucraina | Biden | “C' è la minaccia di un' apocalisse nucleare” Mosca | “Se la Ue addestra ucraini è nel conflitto” Blinken | “Pronti a una soluzione diplomatica” Droni kamikaze su Zaporizhzhia

Leggi su lastampa

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Kiev colpisce 3 depositi munizioni russi, 105 soldati uccisi. Erdogan: «La pace peggiore è meglio della». Kiev: «Liberati 500 km quadrati». Il Consiglio europeo adotta nuove sanzioni contro. Due russi in fuga hanno raggiunto l’Alaska attraversando lo stretto di Bering in barca e chiesto asilo in Usa