Furgone disabili tampona tir | sei morti tra cui l' ex sindaco di Riccione

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Cinque ragazzi e ragazze con sindrome di down e l'exdiMassimo Pironi, volontario della Cooperativa Cuore21 Onlus, che stava accompagnando i ragazzi a un evento in Friuli, sono le vittime del tragico incidente avvenuto sull'A4 all'altezza del casello di San Donà/Noventa di Piave. Il, all'altezza del casello di San Donà/Noventa di Piave (Venezia), hato un mezzo pesante. Una settima persona è rimasta ferita ed stata ricoverata all'ospedale di Mestre. Ilsarebbe partito nel primo pomeriggio daper raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Non è ancora chiaro se l'automezzo, di proprietà dei Lion's, sia stato dato in prestito oppure donato all'associazione. Il Comune diha proclamato il lutto cittadino a ...

