Djokovic | semifinale a Nur Sultan | contro Medvedev sarà sfida tra ex numeri 1

Tutti i migliori inall'Atp 500 sul veloce indoor di Nur - Sultan, in Kazakistan. Daniil Medvedev e Novak, rispettivamente teste di serie numero 2 e 4 ed ex numeri uno al mondo prima del ciclone ...... n.4 del mondo, che affronterà in unada sogno (incontro visto due volte come finale Slam, e una come finale 1000) Novak, attuale n.7. Nell'altra, altrettanto da ...Da Pechino 2019, curiosamente, non si verificava una tale concentrazione di talento negli ultimi quattro di un ATP non Masters 1000. Il greco c'era sia ieri che oggi ...Nole scatenato, liquida Khachanov in 2 set. Daniil supera Bautista. L'altra semi è Tsitsipas-Rublev. Kyrgios si ritira a Tokyo ...