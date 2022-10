Di base le gang giovanili sono fatte da sfigati

Leggi su agi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) AGI - Sempre più numerose, soprattutto al Nord. Composte per lo più da maschi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Responsabili di reati violenti come risse, percosse, lesioni e atti di bullismo. È l'identikit delle "in Italia" disegnato da Transcrime, centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con il Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno e il Dipartimento per la giustizia minorile del ministero della Giustizia. Un fenomeno inquietante, ispirato a modelli esteri - nati negli Usa e successivamente importati in Europa - di cui il "report esplorativo" fornisce una mappa inedita, utile anche in chiave di prevenzione ...