CorSport | Napoli | pronti i rinnovi di Rrahmani e Lobotka | ingaggio da 2 | 5 milioni più bonus

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Illavora aidei suoi giocatori. Dopo quelli di Meret e di Zerbin, adesso è il momento di. Poi arriveranno i prolungamenti di Di Lorenzo e Anguissa. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. La priorità è per i giocatori che hanno il contratto più vicino alla scadenza, naturalmente. Come, che va a scadenza nel 2024, ma anche a chi si è messo particolarmente in mostra nell’ultimo periodo, comee nguissa. “Avanti i prossimi, a cominciare dai centrocampisti,e Anguissa, per cui è inevitabile non prevedere un aumento di stipendio dopo l’entusiasmante avvio di stagione. Per lo slovacco si parla da tempo col suo entourage per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2025. Lo slovacco guadagna 1.6 ...