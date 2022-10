Cognate rivali | ma simili nel gusto

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Simply blue-tiful, titola il tabloid Daily Mail a proposito dell’ultimo look di Kate Middleton. Un gioco di parole per dire che è bellissima in blu. La principessa del Galles, dopo averci “regalato” un raggio di sole con il suo midi dress giallo ocra Karen Millen da 220 sterline dal mood vintage, è tornata al suo stile. Così, per una vista a sorpresa a Belfast con il principe William, ha indossato un look nei toni del blu e del celeste, colori royal senz’altro, ma piuttosto tradizionali. Ha scelto un soprabito celeste Alexander McQueen e quindi pantaloni blu e una blusa pussy bow dello stesso colore del cappottino. Risultato finale: impeccabile. (Photo by Chris Jackson – Pool/Getty Images) Leggi anche › Il royal look del giorno. Kate Middleton, principessa in giallo ...