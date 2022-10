Calcio | sconfitta con beffa per la Roma 2-1

(Di venerdì 7 ottobre 2022) in casa con il Betis. Ko nei minuti finali e consegna, di fatto, agli spagnoli del primo posto del girone. Giovedì prossimo a Siviglia sarà cruciale non perdere per rimanere in corsa almeno per il secondo posto, ora occupato dal Ludogorets con 4 punti, uno in più rispetto ai giallorossi. A fine gara Mourinho non soddisfatto. “Il Betis ha avuto più qualità rispetto a noi, ma noi abbiamo avuto più occasioni di loro. È questa la contraddizione della partita, abbiamo sbagliato un paio di occasioni incredibili”. L'articolo proviene da Italia Sera.

con beffa per la Roma 2 - 1 in casa con il Betis . Ko nei minuti finali e consegna, di fatto, agli spagnoli del primo posto del girone. Giovedì prossimo a Siviglia sarà cruciale non ...Contro la formazione di Castelvetrano serve una reazione d'orgoglio dell'armata Gallo dopo la sconfitta interna contro il Sant'Isidoro Bagheria MONREALE, 7 ottobre - C'è voglia di rivalsa in casa ...