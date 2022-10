Alessia Marcuzzi | il top trasparente scatena i fan | Bellissima

Leggi su chemusica

(Di venerdì 7 ottobre 2022) I fan disono rimasti a bocca aperta davanti alla foto della loro beniamina: avete visto il top che ha indossato? Guardate che meraviglia. La nota artista non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Anche per questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che non è L'articolo, il topi fanchemusica.it.