Sturm - Lazio | le pagelle | faro Romagnoli | 7 Milinkovic e Anderson | doppio flop da 4 5

Bene su Immobile nel primo tempo e su Zaccagni nella ripresa. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...Solo pareggio per i biancocelesti in un match vivo e pieno di occasioni. Annullato il gol di Immobile per ...La gara è terminata da pochi istanti e la Lazio ha pareggiato contro lo Sturm Graz in una gara che di certo non soddisfa l’ambiente biancoceleste. Il capitano della Lazio però è il primo a recarsi ...La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa dello Sturm Graz e sale a quota 4 in classifica alla fine del turno d'andata del girone di Europa League. Ora i biancocelesti ospiteranno all'Olimpico ...