Lecce | Falcone | “A Roma per fare risultato Nazionale? Un sogno”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) “Giocare in un Olimpico tutto esaurito è una grande cornice: speriamo diuna bella prestazione e portare unutile a casa”. Wladimirosogna l’impresa col suoin casa della. “Subire pochi gol per una neopromossa è una gran cosa – sottolinea il portiere dei salentini – Abbiamo una difesa fortissima, Baschirotto sta facendo un campionato strepitoso e io cerco di mettere una pezza quando serve. Dobbiamo migliorare qualcosina là davanti ma ci arriveremo. La? Se la conquisterò è perché partita dopo partita avrò dato il mio contribuito alla squadra. Devo continuare per la mia strada, se poi arriverà la chiamata sarebbe unincredibile”. Intanto ilsi prepara per la gara di domenica sera a ...

Romano e romanista, domenica sera Wladimiro Falcone torna ad affrontare la Roma all'Olimpico dove il 22 dicembre dello scorso anno esordì in A con la maglia della Sampdoria in una gara ...Il portiere ha parlato oggi pomeriggio in conferenza del cammino de salentini in Serie A e delle sue ambizioni, anche se la maglia Azzurra sarebbe la conseguenza dell'aver fatto bene con i giallorossi ...Conferenza stampa del portiere giallorosso che parla del suo avvio di stagione, dei prossimi impegni e del difensore francese che ancora non ha esordito.