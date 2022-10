Fiorentina | prima gioia in Conference League | tris e Jovic in gol

EDIMBURGO (SCOZIA) - Eccola lavittoria dellanel girone di Conference League , arriva in Scozia nella casa dell' Heart . E la festa è totale con anche il gol di Jovic, che finalmente si sblocca (non segnava dalla ...... quando al 22' alza bandiera bianca Fekir, che aveva spaventato l'Olimpico poco, centrando in ... espulso per un 'calcetto' a palla lontana ai danni dell'exPezzella.46' - PRIMO CAMBIO VIOLA: Igor non ce la fa, al suo posto entra Milenkovic! 45'+2' - FINE DEL PRIMO TEMPO. La Fiorentina nell'intervallo è avanti 2-0 grazie al gol di Mandragora che di testa al 4' ha ...Arriva la prima vittoria della Fiorentina nella Conference League 2022/2023. Nella terza partita del gruppo A, la Viola riesce a espugnare Edimburgo grazie alle reti di Mandragora e Kouamé nel primo ...