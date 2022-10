Fiorentina | Italiano | 'Ci voleva una serata così | sono felice per Jovic'

Commenta per primo Hearts of Midlothian -: 0 - 3 Gollini 6.5 : Brivido iniziale, si rifà salvando il risultato poco prima dell'...lo toglie all'intervallo per non rischiare. (dal 1's.EDIMBURGO " Lacala il tris in Scozia e tiene aperto il discorso qualificazione agli ottavi di ... Contro gli scozzesiricercava una vittoria che potesse dare fiducia alla sua squadra ...Prima vittoria in Uefa Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra viola si è imposta con un secco 0-3 in Scozia contro l'HeartsLeggi tutto Fiorentina, Pradè su Torreira e ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...