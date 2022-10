Dollaro in rialzo

Investing.com Italia

Quotazioni del petrolio indopo il maxi - taglio della produzione dei Paesi Opec+ di 2 mln ... Cambio euroin discesa a 0,981265 ( - 0,73%). L'euro yen si attesta a 142,24 ( - 0,5%). Lo ...Europa in calo e Milano maglia nera; stabile lo spread con tassi inIn un'Europa costellata ... Soffre anche la moneta unica, con l'euro che si muove in discesa contro, sotto la parità, ... Forex, dollaro in netto rialzo attende dati lavoro Usa domani Da Reuters Alla fine della riunione tuttavia il consenso è stato uniname sul rialzo di 75 punti base. Stabili i titoli di Stato: il Btp resta al 4,4% con lo spread sotto i 240 punt. Euro in calo sul dollaro ...NEW YORK (Reuters) - Il dollaro accelera nel movimento di rialzo gia' visto ieri, in un mercato che attende di vedere se i prossimi dati sul lavoro e sui prezzi Usa presteranno il fianco alla Fed per ...