Annie Ernaux | «Lotterò fino alla morte per garantire il diritto all’aborto L’estrema destra? Mai stata dalla parte delle donne»

(Di giovedì 6 ottobre 2022) «al mio ultimo respiro affinché lepossano scegliere se essere madri o meno: la contraccezione e ilsono unfondamentale, la matrice della libertà». Così la scrittrice francese neo Premio Nobel per la Letteratura,, nella sede dell’editore Gallimard a Parigi, ha commentato la notizia del riconoscimento.ha sottolineato che ilall’interruzione volontaria di gravidanza è anche «una scelta politica”. «Per questo motivo, che certi Paesi, come alcuni Stati americani, vogliono mantenere la secolare dominazione sulle, vietando o limitando questo». La ...

La scrittrice, Nobel della Letteratura 2022, sara' ospite della diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma con il documentario Les Annees super 8, realizzato assieme al figlio David...La scrittrice è diventata così la 17esima donna insignita del Premio L'Accademia di Svezia ha assegnato oggi, giovedì 6 ottobre, il premio Nobel per la Letteratura 2022 adè diventata così la 17esima donna insignita del Nobel letterario in 121 anni di storia e la 16esima di nazionalità francese.Il riconoscimento alla scrittrice francese “per il coraggio e l’acutezza clinica con cui svela le radici, gli estraniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale” Il premio Nobel per la Lette ...Vedere Annie Ernaux premiata con il Nobel per la letteratura «per il coraggio e l’acume clinico con cui ha svelato le radici, le rimozioni e i limiti collettivi della memoria personale» è conforto e f ...