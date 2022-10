Ultime Notizie – Achille Lauro lancia collezione make up ‘Maleducata’

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’artista: “Posso essere uomo, mettermi il mascara, essere virile, essere chi sono, senza stereotipi, senza tabù” Si chiamala nuova capsule collection firmata daper Mulac Cosmetics. Per presentare la linea, l’artista in un post scrive: ” Mulac è un brand la cui identità si fonda sul permettere a tutti di mostrare la propria arte. Il-up è espressione dell’io, è proiezione della propria identità, posso essere uomo, mettermi il mascara, essere virile, essere chi sono, senza stereotipi, senza tabù. Il-up racconta ciò che siamo e ci aiuta a immaginare chi potremmo essere. Amo il fatto che ogni persona possa scegliere liberamente cosa significa bellezza”. Natural, vegan e cruelty free, la linea byè composta da una ...

Sky Tg24

Arriva a Napoli , per la sua prima tappa al Sud Italia, la , occasione unica per incontrare i giovanissimi della terza città d'Italia e avvicinarsi ai loro bisogni. Una settimana ricca di esperienze e ...E chi l'avrebbe mai detto I clienti italiani della piattaforma eToro , cioè il 6% della rete di 30 milioni di investitori che condividono conoscenze e strategie, hanno concentrato l'attenzione sulla ... Ultima ora, le ultime notizie di cronaca di oggi 5 ottobre. LIVE Questa volta si ferma Correa per un risentimento al ginocchio. Con un comunicato stampa la società ha dato gli ultimi aggiornamenti: "L'argentino ha svolto oggi esami clinici e strumentali dopo ...Il suo nome è diventato davvero sempre più famoso in questi ultimi anni soprattutto grazie al ruolo della Bonas che interpretava all’interno di Avanti un altro. Da quel momento in poi la sua carriera ...