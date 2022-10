Specifiche di Pixel 7 e Pixel 7 Pro trapelate finora

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sonoledi7 e7 Pro insieme alle immagini (a 360°) dei due smartpone di Google che saranno presentato il 6 ottobre e questa volta ci sarà anche il riconoscimento facciale. Una mancanza dei modelli precedenti incomprensibile che finalmente sarà disponibile con i nuovi modelli realizzati da Google in collaborazione con diverse aziende da cui acquista le componenti, prima tra tutte Samsung.7 e7 Pro, la data di presentazione è ufficialedi7 e7 Pro Durante un evento che si terrà sia di persona che in live streaming, a Brooklyn, il 6 ottobre alle ore 16 italiane ...

... il sistema operativo che Google riserva agli indossabili, e che certamente farà capolino su... Per tutte leufficiali di Matter rimandiamo a questo articolo di macitynet. Per tutte le ...Lo schermo è leggermente più piccolo, 6,62" ,sempre AMOLED da 120 Hz e risoluzione 1080x2400. ... Parliamo dimolto avanzate, impensabili da ottenere a questo prezzo fino a pochissimo ...Due annunci pubblicitari per i nuovi smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono trapelati prima dell'evento Made by Google del 7 ottobre ...Google è pronta a procedere con la presentazione dei suoi top di gamma ma gran parte dei dettagli sono stati già svelati.