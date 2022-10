Sfida ai conti di Bruxelles

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Europa già richiama il governo che verrà alle regole della sostenibilità finanziaria. Ma la presidente del Consiglio in pectore vuole rompere con un passato di interventi «keynesiani»: da una parte forte controllo delle uscite, dall’altra stop al circolo vizioso di «tassare per fare più spesa». Al contempo, intende promuovere un rilancio radicale delle esportazioni. Il confronto con la Commissione è all’inizio. Dahanno già cominciato a mettere le mani avanti: «Se non fate in tempo per il 15 ottobre, che sia l’esecutivo in carica per gli affari correnti a mandarci il suo progetto di bilancio; ed entro fine novembre il nuovo gabinetto ci faccia sapere come intende rendere sostenibili i». Perché le regole dell’Unione europea si rispettano. Dipende molto da chi le deve rispettare, ma questo è un altro paio di maniche. Sostanzialmente la ...