Per fare la guerra ai poveri ora accusano Grillo di essere un terrorista

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Azzerare il conflitto. L’ordine dei liberal italiani, impegnati nella loro trionfale marcia verso il fatturato senza nessuno scrupolo verso il lavoro, in questi anni sta riuscendo nella sua impresa più grande: raccontare come possibile una democrazia in cui contano solo coloro che sono d’accordo – ognuno con le sue inclinazioni – definendo “altro” chiunque alzi la voce contro lo status quo. L’attacco al Reddito di cittadinanza non è una critica dura a uno strumento di sussidio ma è il feticcio da agitare contro la povertà Non è una roba nuova. La lotta di classe – definizione ormai usurata e usurpata da decenni di attacchi e mistificazioni – esiste ed è necessaria ogni volta che una parte consistente della popolazione non ha voce nelle scelte della sua classe dirigente. La classe sotto scacco non sono più solo i lavoratori. Oggi sotto le bombe di una politica e una stampa ferocissime ...