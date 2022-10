Non friggere più le zucchine | Preparale così | Sono deliziose e sane! (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Se ti avanzano in dispensa un paio di zucchine puoi preparare delle frittelle di zucchine al forno così buoni da leccarsi i baffi. Questo piatto sano e delizioso può essere utilizzato come un secondo alternativo alla carne facile e veloce da preparare. Leggero e sfizioso piacerà a tutta la famiglia. La preparazione non nasconde insidie e basterà mettere tutto in forno per assaporare queste zucchine irresistibili. Frittelle di zucchine al forno: ingredienti. Gli ingredienti da utilizzare Sono i seguenti: 130 gr di farina 1 cucchiaino di lievito istantaneo 2 cucchiai di pangrattato 1 spicchio d’aglio 2 zucchine 1 cipolla 2 uova Condiamo con: Erba cipollina quanto basta Sale un pizzico Olio d’oliva un giro Pepe nero un pizzico Procedimento. Per prima cosa grattugiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Se ti avanzano in dispensa un paio dipuoi preparare delle frittelle dial fornobuoni da leccarsi i baffi. Questo piatto sano e delizioso può essere utilizzato come un secondo alternativo alla carne facile e veloce da preparare. Leggero e sfizioso piacerà a tutta la famiglia. La preparazione non nasconde insidie e basterà mettere tutto in forno per assaporare questeirresistibili. Frittelle dial forno: ingredienti. Gli ingredienti da utilizzarei seguenti: 130 gr di farina 1 cucchiaino di lievito istantaneo 2 cucchiai di pangrattato 1 spicchio d’aglio 21 cipolla 2 uova Condiamo con: Erba cipollina quanto basta Sale un pizzico Olio d’oliva un giro Pepe nero un pizzico Procedimento. Per prima cosa grattugiamo ...

