LE TUE INFORMAZIONI SU INSTAGRAM : FAI UN CONTROLLO (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In questo articolo vi forniamo i link per effettuare le operazioni di CONTROLLO tramite computer del vostro account INSTAGRAM, in termini di sicurezza e privacy. Ecco quello che è possibile verificare : Le proprie INFORMAZIONI su INSTAGRAM https://www.INSTAGRAM.com/accounts/edit/ Modificare la password https://www.INSTAGRAM.com/accounts/password/change/ Controllare APP e SITI WEB che hai collegato al tuo account https://www.INSTAGRAM.com/accounts/manage access/ La privacy su INSTAGRAM https://www.INSTAGRAM.com/accounts/privacy and security/ La gestione dei contatti https://www.INSTAGRAM.com/accounts/contact history/ E’ possibile scaricare tutte le nostre INFORMAZIONI presenti su ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In questo articolo vi forniamo i link per effettuare le operazioni ditramite computer del vostro account, in termini di sicurezza e privacy. Ecco quello che è possibile verificare : Le propriesuhttps://www..com/accounts/edit/ Modificare la password https://www..com/accounts/password/change/ Controllare APP e SITI WEB che hai collegato al tuo account https://www..com/accounts/manage access/ La privacy suhttps://www..com/accounts/privacy and security/ La gestione dei contatti https://www..com/accounts/contact history/ E’ possibile scaricare tutte le nostrepresenti su ...

Noviolenzadonne : @DiventandoJeeg @teoxandra Andare in Iran era sicuro fino a quando sono cominciati gli scontri, al di là delle tue… - CenforInt : Lexis Advance per le tue informazioni legali: legislazione e giurisprudenza USA e Europea - rosaroses93 : @thebrightestL @araihc243 @lissoni_luca @lasoncini @LiaCeli In più sugli anticoncezionali non si può fare obiezione… - magico122 : Usa Treviso e provincia web per le tue informazioni e chiedi il tuo PREMIO - bancomatt17 : Il concetto di libertà finanziaria ti incuriosisce, ti attira o meglio ti interessa? Se vuoi avere semplici informa… -