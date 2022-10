La Casa Bianca propone la IA Bill of Rights, delle regole di sicurezza e trasparenza sull’Intelligenza Artificiale (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Casa Bianca questa mattina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un progetto per istituire una IA Bill of Rights, cioè una Carta dei diritti riguardanti l’Intelligenza Artificiale. Il progetto redatto dall’Office of Science & Technology Policy (OSTP) della Casa Bianca è composto da 5 punti ed è stato realizzato attraverso il feedback del pubblico e di alcune aziende, tra cui Microsoft, ma anche di gruppi di etica per i diritti umani e l’IA. I punti riguardano Sistemi sicuri ed efficaci, la Protezione degli utenti dalla discriminazione degli algoritmi, la sicurezza dei dati, il miglioramento e delle informazioni riguardanti i sistemi automatizzati e l’implementazione di supporto agli utenti affidato a un operatore e non a un ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Laquesta mattina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un progetto per istituire una IAof, cioè una Carta dei diritti riguardanti l’Intelligenza. Il progetto redatto dall’Office of Science & Technology Policy (OSTP) dellaè composto da 5 punti ed è stato realizzato attraverso il feedback del pubblico e di alcune aziende, tra cui Microsoft, ma anche di gruppi di etica per i diritti umani e l’IA. I punti riguardano Sistemi sicuri ed efficaci, la Protezione degli utenti dalla discriminazione degli algoritmi, ladei dati, il miglioramento einformazioni riguardanti i sistemi automatizzati e l’implementazione di supporto agli utenti affidato a un operatore e non a un ...

