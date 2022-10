Iran | le proteste delle donne non si placano così come la repressione e la censura

Poco per volta, complici le politiche di controllo delle nascite, l'sta invecchiando, come in Europa. Ed ecco perché alledi queste settimane partecipano generazioni diverse, ognuna con ...Ma tanti muri hanno anche abbracciato leche scaldano gli animi delle periferie e gli ... ciò che sta succedendo inci insegna che una voce anche se è stata spezzata, repressa, ammutolita,...Sabato, l’attrice Priyanka Chopra Jonas è stata attaccata per il suo sostegno a un’associazione Donne iraniane Protesta per la morte di una donna di ...(LaPresse) Le immagini di una ragazza morta oggi a Mashad, in Iran, durante una manifestazione di protesta in seguito alla morte di Mahsa Amini: la ...