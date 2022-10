Inter-Barcellona 1-0: Calhanoglu regala tre punti d’oro ai nerazzurri (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Inter è riuscita superare l’ostacolo Barcellona e ora spera di riuscire a passare il turno. Una buona notizia per Simone Inzaghi che temeva l’enesima beffa dopo il ko contro la Roma. E’ stata una partita molto combattuto in quel di Milano, anche se basta una rete nel primo tempo, quella di Calhanoglu, arrivata grazie a un contropiede ben orchestrato. Il Barcellona nel secondo tempo ci prova, l’arbitro annulla un goal una rete di Pedri dopo un erroraccio di Onana. Nel finale ci prova anche Sergi Roberto, ma per fortuna dei nerazzurri il risultato non cambia. — Inter (@Inter) October 4, 2022 Inter-Barcellona 1-0: tabellino Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij (76? Acerbi), Bastoni; Darmian (76? ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’è riuscita superare l’ostacoloe ora spera di riuscire a passare il turno. Una buona notizia per Simone Inzaghi che temeva l’enesima beffa dopo il ko contro la Roma. E’ stata una partita molto combattuto in quel di Milano, anche se basta una rete nel primo tempo, quella di, arrivata grazie a un contropiede ben orchestrato. Ilnel secondo tempo ci prova, l’arbitro annulla un goal una rete di Pedri dopo un erroraccio di Onana. Nel finale ci prova anche Sergi Roberto, ma per fortuna deiil risultato non cambia. —(@) October 4, 20221-0: tabellino(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij (76? Acerbi), Bastoni; Darmian (76? ...

