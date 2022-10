Il re della mixology è in Paradiso

Per una notte Barcellona è diventata la capitale mondiale. La cerimonia di The World's 50 Best Bars 2022 si è svolta nella città catalana, radunando i personaggi più in vista dell'industry. Per la prima volta in 14 anni la manifestazione ha ...Un risultato straordinario per Locale Firenze e per tutta la Toscana che negli ultimi anni ha espresso bar e attività di livello nel mondo. Per Faramarz Poosty e Matteo Di Ienno , ...Lo speakeasy nella capitale catalana, guidato da Giacomo Giannotti, domina la classifica dei The World's 50 Best Bars 2022. Quattro locali italiani nei primi 50: guarda la classifica completa ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...