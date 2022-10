I giocatori dell’Ajax si sono rifiutati di scambiare le maglie con quelli del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sarà stato sicuramente il nervosismo per ilro 6 a 1 subito in casa, il passivo casalingo più pesante della storia. Eppure il brutto dei gesto dei calciatori della squadra olandese, che pare si sianodilecondel, sta facendo il giro del mondo. Non c’è dubbio che si sia trattato di una sconfitta umiliante, ma la scelta resta profondamente antisportiva. La notizia è stata rilanciata con un video da Calcio24. Nel filmato cui si scorge il magazziniere dei partenopei che consegna nelle mani di un membro dello staffle divise. È una consuetudine alla fine delle partite. Visibilmente imbarazzato, pochi secondi dopo il dipendente dei lancieri torna indietro e porta con sé ...