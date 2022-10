ATP Astana 2022 | Novak Djokovic domina Cristian Garin e approda agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tutto facile pernel primo turno dell’ATP500 di. Sul veloce indoor kazako, il n.7 del mondo ha impressionato per solidità e qualità contro il cileno. Il sudamericano è stato letteralmente spazzato via dal tennis del serbo, impostosi con un perentorio 6-1 6-1 in 62? di gioco. Un match a senso unico, come si suol dire, in cui Nole ha dato conferma di quanto già si fosse notato a Tel Aviv (Israele), dove il nativo di Belgrado ha vinto il suo 89° titolo nel circuito maggiore. Neglidi, dunque, ci sarà ad attenderlo l’olandese Botic van de Zandschulp che avrà davvero una brutta gatta da pelare. Nel primo set assiste fin dal primo quindici alla versione “, the wall“. Un autentico muro il balcanico e ...