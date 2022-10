Antonella Fiordelisi pronta a vendicare Marco Bellavia: “Io non dimentico” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Antonella Fiordelisi è stata una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip 7 a cercare di aiutare Marco Bellavia. A differenza degli altri, infatti, ha ascoltato il suo sfogo e, nella puntata di lunedì, si è mostrata davvero dispiaciuta per l’accaduto. Nonostante i provvedimenti presi da Alfonso Signorini, sembra che la schermitrice non abbia alcuna intenzione di gettare la spugna. Nelle ultime ore, infatti, la gieffina ha svelato il suo vero obiettivo. In particola modo, si è scagliata contro una vippona molto criticata dal popolo del web. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, Antonella Fiordelisi scatenata: “Inizierò da quelli strafottenti” Antonella Fiordelisi non ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 ottobre 2022)è stata una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip 7 a cercare di aiutare. A differenza degli altri, infatti, ha ascoltato il suo sfogo e, nella puntata di lunedì, si è mostrata davvero dispiaciuta per l’accaduto. Nonostante i provvedimenti presi da Alfonso Signorini, sembra che la schermitrice non abbia alcuna intenzione di gettare la spugna. Nelle ultime ore, infatti, la gieffina ha svelato il suo vero obiettivo. In particola modo, si è scagliata contro una vippona molto criticata dal popolo del web. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,scatenata: “Inizierò da quelli strafottenti”non ...

tuttopuntotv : Antonella Fiordelisi pronta a vendicare Marco Bellavia: “Io non dimentico” #gfvip #gfvip7 #AntonellaFiordelisi… - fatinainside : RT @xCaaarlaa: “non mi voglio affezionare a te” tutorial gentilmente offerto da Antonella Fiordelisi #donnalisi - Gio55981465 : RT @occupoiltempo: “ti pare normale che gegia piange per giovanni ciacci che esce e non per le cose che ha sentito contro marco? non siate… - libromania3 : RT @occupoiltempo: “ti pare normale che gegia piange per giovanni ciacci che esce e non per le cose che ha sentito contro marco? non siate… - Thenobodiies : RT @occupoiltempo: “ti pare normale che gegia piange per giovanni ciacci che esce e non per le cose che ha sentito contro marco? non siate… -