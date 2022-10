Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 4/10/22 (Di martedì 4 ottobre 2022) Allora, sinceramente, la puntata di oggi di Uomini e Donne è stata abbastanza inutile MA QUANTOMENO non si è parlato di Ida e Riccardo. Ecco, fino a qualche anno fa le puntate mi erano più o meno sopportabili in base al fatto che fossero monopolizzate o meno dalla Galgani, oggi gli Idardi l’hanno ormai definitivamente sostituita quindi il nuovo motto è che ogni puntata senza Idardi è una puntata guadagnata e di conseguenza io oggi non oso lamentarmi. FabioPuntoNova mi era quasi mancato, è chiaro che il suo ruolo lì dentro sia solo quello di litigare con la Cipollari ma mi va bene così, del resto uno che alla sua età, e senza essere propriamente Paul Newman, lascia il numero solo alle signore più belle e giovani del parterre è chiaro che stia lì a perder tempo e di trovare una donna non gli frega ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 ottobre 2022) Allora, sinceramente, ladi oggi diè stata abbastanza inutile MA QUANTOMENO non si è parlato di Ida e Riccardo. Ecco, fino a qualche anno fa le puntate mi erano più o meno sopportabili in base al fatto che fossero monopolizzate o meno dalla Galgani, oggi gli Idardi l’hanno ormai definitivamente sostituita quindi il nuovo motto è che ognisenza Idardi è unaguadagnata e di conseguenza io oggi non oso lamentarmi. FabioPuntoNova mi era quasi mancato, è chiaro che il suo ruolo lì dentro sia solo quello di litigare con la Cipollari ma mi va bene così, del resto uno che alla sua età, e senza essere propriamente Paul Newman, lascia il numero solo alle signore più belle e giovani del parterre è chiaro che stia lì a perder tempo e di trovare una donna non gli frega ...

