Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 4 ottobre

(Di martedì 4 ottobre 2022) Idell’deldi, 42022. Nessun ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati realizzati sette ‘5’, che vincono 38.800 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 283,7 milioni di euro. Ivincenti sono 4, 9, 55, 68, 80, 84. Numero Jolly: 38. Numero Superstar: 55. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - junews24com : Israel debutta in Champions: esordio da incubo per l'ex Juve. Il motivo - - mcrisj01 : RT @junews24com: Probabili formazioni Juve Maccabi Haifa: le ULTIME sulle scelte di Allegri - -

Corriere della Sera

Tuttavia, nelleore è uscita fuori una indiscrezione a dir poco clamorosa: Elon Musk, secondo un report di Bloomberg , avrebbe riproposto l'affare al board di Twitter a 54,20 dollari ad azione.Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] Calcio in diretta: partite,in tempo reale - Calciomagazine.net martedì ottobre 4, 2022 Calciomercato Formazioni ufficiali Pronostici ... Elezioni 2022, le ultime notizie | Giorgetti: «Salvini candidato naturale al Viminale». Draghi e il Pnrr: «È... Dalle fiere celebrate nei borghi storici, fino agli eventi più glamour come i «Pranzi Siciliani» allestiti da Dolce&Gabbana, ecco gli appuntamenti enogastronomici da non perdere nel mese di ottobre ...I Blues, ultimi, se non vincono hanno gia' un piede fuori dalla Champions. Nel gruppo C il Bayern puo' incrementare la sua fuga a punteggio pieno se batte in casa il Plzen. Dopo la crisi (3 punti in 4 ...