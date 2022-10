Roma: si può fare a meno di Pellegrini? (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, si può fare a meno del capitano Lorenzo Pellegrini? Il centrocampista sarà assente domani contro il Betis Niente lesioni muscolari per Lorenzo Pellegrini e la notizia non può che far felice i tifosigiallorossi in vista dei prossimi – e tanti – impegni della squadra. Mourinho lo terrà ariposo per la sfida di Europa League con il Betis, già decisiva nel percorso del girone.Lecito porsi una domanda: la Roma di quest’anno può fare a meno di Pellegrini?Ci riferiamo soprattutto a una dimensione nella quale il capitano Romanista eccelle, unatradizione che si rinnova di stagione in stagione e che anche in quella in corso lo vedenettamente al di sopra dei suoi compagni: la produzione di assist. Ne ha confezionati 47 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022), si puòdel capitano Lorenzo? Il centrocampista sarà assente domani contro il Betis Niente lesioni muscolari per Lorenzoe la notizia non può che far felice i tifosigiallorossi in vista dei prossimi – e tanti – impegni della squadra. Mourinho lo terrà ariposo per la sfida di Europa League con il Betis, già decisiva nel percorso del girone.Lecito porsi una domanda: ladi quest’anno puòdi?Ci riferiamo soprattutto a una dimensione nella quale il capitanonista eccelle, unatradizione che si rinnova di stagione in stagione e che anche in quella in corso lo vedenettamente al di sopra dei suoi compagni: la produzione di assist. Ne ha confezionati 47 ...

