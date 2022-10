Pd, Fioroni: “Non abbiamo chiuso Margherita e Ds per fare i gregari di Conte” (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non abbiamo chiuso la Margherita noi, e loro i Ds, per arrivare a questo. Mi sembra di aver sprecato 20 anni della mia vita. Alla Direzione giovedì mi collegherò ma sono deluso”. Beppe Fioroni è uno di quelli che il Pd lo ha ‘fatto’. Da responsabile Organizzazione della Margherita era nel gruppo dirigente che la sciolse nel 2007. Come membro del ‘Comitato dei 45’ è stato tra i costituenti del Pd. “Quel 14 ottobre 2008, come dimenticarlo… Fa impressione che di quei 45, specie quelli che venivano dalla Margherita, non c’è rimasto più nessuno. Solo io, in una posizione critica”. Fioroni, perché è così deluso? “Ma perché -dice all’Adnkronos- non abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto per ritrovarci alleati di ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Nonlanoi, e loro i Ds, per arrivare a questo. Mi sembra di aver sprecato 20 anni della mia vita. Alla Direzione giovedì mi collegherò ma sono deluso”. Beppeè uno di quelli che il Pd lo ha ‘fatto’. Da responsabile Organizzazione dellaera nel gruppo dirigente che la sciolse nel 2007. Come membro del ‘Comitato dei 45’ è stato tra i costituenti del Pd. “Quel 14 ottobre 2008, come dimenticarlo… Fa impressione che di quei 45, specie quelli che venivano dalla, non c’è rimasto più nessuno. Solo io, in una posizione critica”., perché è così deluso? “Ma perché -dice all’Adnkronos- nonfatto tutto quello chefatto per ritrovarci alleati di ...

PietroPecchioni : RT @jacopo_iacoboni: Fioroni, uno dei fondatori del Pd: 'Non abbiamo chiuso Ds e Margherita per fare i gregari di Conte' Un gigante, di fr… - sandrogaggioli : RT @jacopo_iacoboni: Fioroni, uno dei fondatori del Pd: 'Non abbiamo chiuso Ds e Margherita per fare i gregari di Conte' Un gigante, di fr… - Esmeralda_1965 : RT @jacopo_iacoboni: Fioroni, uno dei fondatori del Pd: 'Non abbiamo chiuso Ds e Margherita per fare i gregari di Conte' Un gigante, di fr… - Miti_Vigliero : RT @jacopo_iacoboni: Fioroni, uno dei fondatori del Pd: 'Non abbiamo chiuso Ds e Margherita per fare i gregari di Conte' Un gigante, di fr… - fulviocastella6 : RT @jacopo_iacoboni: Fioroni, uno dei fondatori del Pd: 'Non abbiamo chiuso Ds e Margherita per fare i gregari di Conte' Un gigante, di fr… -