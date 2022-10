Nikita fa una confessione drammatica: “Ho pensato di togliermi la vita” (Di martedì 4 ottobre 2022) Oggi pomeriggio Wilma Goich si è confidata con Nikita Pelizon ed ha parlato dei suoi momenti difficili e di come non sia sempre facile sorridere alla vita. La ragazza ha ascoltato la coinquilina e poi ha voluto fare una confidenza alla cantante e le ha rivelato di aver affrontato un periodo molto buio della sua vita. Quando era adolescente la Pelizon ha pensato di togliersi la vita. Nikita Pelizon: “Ho vissuto un momento difficile da ragazza”. “Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene. In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’. E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per ... Leggi su biccy (Di martedì 4 ottobre 2022) Oggi pomeriggio Wilma Goich si è confidata conPelizon ed ha parlato dei suoi momenti difficili e di come non sia sempre facile sorridere alla. La ragazza ha ascoltato la coinquilina e poi ha voluto fare una confidenza alla cantante e le ha rivelato di aver affrontato un periodo molto buio della sua. Quando era adolescente la Pelizon hadi togliersi laPelizon: “Ho vissuto un momento difficile da ragazza”. “Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e hodi andarmene. In un certo momento dellami sono detta ‘decido io quanto vivere’. E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per ...

