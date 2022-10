NFL 2022/2023, week 5: programma, orari e diretta tv (Di martedì 4 ottobre 2022) Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relativi alla week 5 della stagione NFL 2022/2023. Ad aprire le danze per questa quinta giornata di regular season saranno due squadre ancora alla ricerca della propria identità dopo quasi un mese di stagione, con i Colts ospiti dei nuovi Denver Broncos di Russell Wilson. Molta attesa per il secondo appuntamento “internazionale”, dato che dopo anni di attesa fa il suo esordio in Europa una delle franchigie più vincenti del football a stelle e strisce. Al Tottenham Stadium di Londra i Green Bay Packers saranno impegnati contro i New York Giants. Nel ‘Sunday Night Football’ non dovrebbero mancare le emozioni e lo spettacolo tra Bengals e Ravens. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri in ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Il calendario, il, glie le dirette tv relativi alla5 della stagione NFL. Ad aprire le danze per questa quinta giornata di regular season saranno due squadre ancora alla ricerca della propria identità dopo quasi un mese di stagione, con i Colts ospiti dei nuovi Denver Broncos di Russell Wilson. Molta attesa per il secondo appuntamento “internazionale”, dato che dopo anni di attesa fa il suo esordio in Europa una delle franchigie più vincenti del football a stelle e strisce. Al Tottenham Stadium di Londra i Green Bay Packers saranno impegnati contro i New York Giants. Nel ‘Sunday Night Football’ non dovrebbero mancare le emozioni e lo spettacolo tra Bengals e Ravens. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri in ...

