(Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA TRE13.41 Ricordiamo i 10 fuggitivi, in vantaggio di 2’23” sul gruppo: Daryl Impey (Israel – Premier Tech), Mathias Vacek (Trek – Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Samuele(Bardiani-CSF-Faizanè), Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA), Mattia(Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mark Christian (EOLO-Kometa), Hector Carretero (Equipo Kern Pharma) e Matteo Vercher (TotalEnergies). 13.38 Questi invece i corridori della Movistar qualche ora fa in attesa della partenza: #Tre: La carrera ya cubre el primero de los dos circuitos alrededor de Varese. Diez en ...

Più avanti, ecco che alle ore 17.30 potremo assistere a Crotone Messina e Taranto Monopoli, mentre infine avremo alle ore 21.00 benpartite per chiudere il martedì della Coppa Italia Serie C, ...Il Messina viene, invece, dalla vittoria casalinga per 1 - 0 contro il Calcio Giugliano ed é penultima con 5 punti, frutto dipareggi, una pareggiata e due sconfitte, sei reti realizzate e ... LIVE Tre Valli Varesine 2022 in DIRETTA: Zoccarato e Bais tra i 10 uomini al comando, terminato il secondo giro 13:30 Buon pomeriggio gentili lettori di Tuttojuve.com. Niccolò Anfosso vi dà il più cordiale benvenuto per la diretta della terza giornata della fase a gironi di Youth League.