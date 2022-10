Inter, Condò: «Si percepisce sfiducia verso Inzaghi» (Di martedì 4 ottobre 2022) Paolo Condò, noto opinionista, ha analizzato l’attuale situazione del tecnico dell’Inter: le sue dichiarazioni Paolo Condò, a Sky Sport, ha parlato della situazione in casa Inter. LE PAROLE – «Non vedo grandissimi sostituti all’orizzonte e quindi andrei avanti con Inzaghi. Se poi le cose dovessero andar male si potrebbe cambiare durante la pausa, anche per far lavorare il nuovo tecnico con calma. La sua posizione però è a rischio e le due gare col Barcellona, insieme a quella col Sassuolo, saranno decisive. Si percepisce una certa sfiducia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Paolo, noto opinionista, ha analizzato l’attuale situazione del tecnico dell’: le sue dichiarazioni Paolo, a Sky Sport, ha parlato della situazione in casa. LE PAROLE – «Non vedo grandissimi sostituti all’orizzonte e quindi andrei avanti con. Se poi le cose dovessero andar male si potrebbe cambiare durante la pausa, anche per far lavorare il nuovo tecnico con calma. La sua posizione però è a rischio e le due gare col Barcellona, insieme a quella col Sassuolo, saranno decisive. Siuna certa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Condò ha analizzato la situazione in casa #Inter ??? - VivInterNews : RT @internewsit: Condò: «Inzaghi a rischio, ingeneroso! Ombre molto lunghe sul tecnico» - - internewsit : Condò: «Inzaghi a rischio, ingeneroso! Ombre molto lunghe sul tecnico» - - TuttoMercatoWeb : Condò: 'Inzaghi? Si gioca la panchina in tre gare. Si percepisce sfiducia, Inter ingenerosa' - fcin1908it : Condò: “Sfiducia ambiente Inter per Inzaghi: vi spiego. Prossime 3 decisive” -

Sky Sport, Champions League 2022/23 3a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW Martedì alle 21 l' Inter ospita a San Siro il Barcellona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport ... In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban Cambiasso,... "Non so se ce la faccio", 'Tu sei special, tu sei SimOne!': il dialogo tra Inzaghi e il mental coach 'Visto che sei così bravo...' - Non esiste - Gliel'ho detto: io alleno l'Inter, figurati... - No, è ... Chi c'è, Condò Picchia Condò! - Sandro, io non so se... Imparare a memoria, ho detto. Cosa devi ... Martedì alle 21 l'ospita a San Siro il Barcellona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport ... In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paoloe, martedì, Esteban Cambiasso,...'Visto che sei così bravo...' - Non esiste - Gliel'ho detto: io alleno l', figurati... - No, è ... Chi c'è,Picchia! - Sandro, io non so se... Imparare a memoria, ho detto. Cosa devi ...