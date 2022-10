Goleada Napoli in casa Ajax, finisce 1-6 (Di martedì 4 ottobre 2022) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Un Napoli sontuoso domina e stravince in rimonta per 6-1 sul campo dell'Ajax, avvicinandosi così a grandi passi verso il passaggio del turno. Forte di questi 3 punti, la squadra di Spalletti vola in testa a punteggio pieno a quota 9 e si avvicina così agli ottavi di finale. Le due squadre torneranno ad affrontarsi tra 8 giorni a campi invertiti.Decisive le reti siglate già nel primo tempo da Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski, che indirizzano subito il match dopo lo svantaggio iniziale. Sono infatti i lancieri a passare al 9?. Bergwijn aggira la difesa, entra in area e serve all'indietro Taylor che calcia di prima intenzione addosso a Kudus che infila Meret per l'1-0 grazie a una deviazione fortunosa. Il pari è quasi immediato e arriva al 18?. Dopo un fraseggio tutto di prima, Olivera fugge sulla sinistra e mette in mezzo ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 ottobre 2022) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Unsontuoso domina e stravince in rimonta per 6-1 sul campo dell', avvicinandosi così a grandi passi verso il passaggio del turno. Forte di questi 3 punti, la squadra di Spalletti vola in testa a punteggio pieno a quota 9 e si avvicina così agli ottavi di finale. Le due squadre torneranno ad affrontarsi tra 8 giorni a campi invertiti.Decisive le reti siglate già nel primo tempo da Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski, che indirizzano subito il match dopo lo svantaggio iniziale. Sono infatti i lancieri a passare al 9?. Bergwijn aggira la difesa, entra in area e serve all'indietro Taylor che calcia di prima intenzione addosso a Kudus che infila Meret per l'1-0 grazie a una deviazione fortunosa. Il pari è quasi immediato e arriva al 18?. Dopo un fraseggio tutto di prima, Olivera fugge sulla sinistra e mette in mezzo ...

