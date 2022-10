Giuntoli a Sky: «Perché Raspadori? Per giocare palla a terra» (Di martedì 4 ottobre 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions contro l’Ajax Perché ancora Raspadori dal 1’? “Secondo me il mister, vuol continuare sulla linea dell’ultima partita, avendo il dominio della palla e cercando un attaccante bravissimo a legare come Giaocomo. Magari sul finale quando la partita si può avere un giocatore più fisico”. Perché Olivera? “Mario sta facendo benissimo, però su quella parte c’è Tadic che è molto fisico, loro usano molto queste pallonate. Il mister ha voluto mettere un giocatore altrettanto bravo come Mario Rui ma con altre caratteristiche”. Considerazione cresciuta anche all’estero? “Non lo so, cerchiamo di migliorare e di valersi in ogni partita. Siamo appena partiti con un nuovo corso. La ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions contro l’Ajaxancoradal 1’? “Secondo me il mister, vuol continuare sulla linea dell’ultima partita, avendo il dominio dellae cercando un attaccante bravissimo a legare come Giaocomo. Magari sul finale quando la partita si può avere un giocatore più fisico”.Olivera? “Mario sta facendo benissimo, però su quella parte c’è Tadic che è molto fisico, loro usano molto queste pallonate. Il mister ha voluto mettere un giocatore altrettanto bravo come Mario Rui ma con altre caratteristiche”. Considerazione cresciuta anche all’estero? “Non lo so, cerchiamo di migliorare e di valersi in ogni partita. Siamo appena partiti con un nuovo corso. La ...

