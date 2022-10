Frustalupi dopo la debacle della Primavera: “C’è una differenza tra l’Italia e l’Europa, ho un solo rimpianto” (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Napoli Primavera è uscito sconfitto dal match di Youth League contro l’Ajax. Gli azzurrini hanno subito una sonora sconfitta con il risultato di 5-1 in favore dei padroni di casa. Al termine della prestigiosa sfida europea, il tecnico del Napoli, Nicolò Frustalupi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, analizzando il match appena concluso e il momento della sua squadra. Ajax-Napoli Primavera Di seguito quanto evidenziato: Ajax di un altro pianeta per il Napoli, ma c’è un po’ di rammarico? “Il più grave errore di questa partita è sicuramente prendere il 3-1 a fine primo tempo con il vantaggio di un uomo e aver accorciato sul 2-1 potevamo sicuramente rimettere in carreggiata la partita. Purtroppo prendendo il 3-1 si è andati in difficoltà perché come sapete hanno degli attaccati veramente ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Napoliè uscito sconfitto dal match di Youth League contro l’Ajax. Gli azzurrini hanno subito una sonora sconfitta con il risultato di 5-1 in favore dei padroni di casa. Al termineprestigiosa sfida europea, il tecnico del Napoli, Nicolò, ha rilasciato alcune dichiarazioni, analizzando il match appena concluso e il momentosua squadra. Ajax-NapoliDi seguito quanto evidenziato: Ajax di un altro pianeta per il Napoli, ma c’è un po’ di rammarico? “Il più grave errore di questa partita è sicuramente prendere il 3-1 a fine primo tempo con il vantaggio di un uomo e aver accorciato sul 2-1 potevamo sicuramente rimettere in carreggiata la partita. Purtroppo prendendo il 3-1 si è andati in difficoltà perché come sapete hanno degli attaccati veramente ...

Spazio_Napoli : Frustalupi dopo la debacle della Primavera: “C’è una differenza tra l’Italia e l’Europa, ho un solo rimpianto”… - shionMrskSimp : @sscnapoli Frustalupi stasera dopo averne prese 5 Inoltre prendete a frustate sto incompetente - FJack02 : @MatteoSorrenti Frustalupi percepisce oltre 100mila € a stagione (uno dei più pagati della categoria) dopo il rinno… - FJack02 : @Torrenapoli1 @Torrenapoli1 purtroppo Frustalupi non se ne andrà via finché non gli scadrà il contratto l'anno pros… - FJack02 : @sscnapoli Frustalupi purtroppo si è 'dimenticato' degli attaccanti e quindi non abbiamo attaccanti da inserire dal… -