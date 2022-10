Covid oggi Lazio, oggi 4.722 casi e 7 decessi’: a Roma 2.295 contagi (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 4.722 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 7 morti. “oggi nel Lazio, su 4.231 tamponi molecolari e 22.331 tamponi antigenici per un totale di 26.562 tamponi, si registrano 4.722 nuovi casi positivi (+3.285); sono 7 i decessi (-1), 458 i ricoverati (+5), 28 le terapie intensive (+2) e +2.703 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.295”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 4.722 i nuovida Coronavirus, 4 ottobre 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 7 morti. “nel, su 4.231 tamponi molecolari e 22.331 tamponi antigenici per un totale di 26.562 tamponi, si registrano 4.722 nuovipositivi (+3.285); sono 7 i decessi (-1), 458 i ricoverati (+5), 28 le terapie intensive (+2) e +2.703 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. Icittà sono a quota 2.295”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: ...

RobertoBurioni : Mi sono vaccinato con la quarta dose. Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio… - WRicciardi : Consequenziale Covid. Impennata dei contagi: in una settimana cresciuti del 33%. Oggi… - sabribri1977 : RT @GuidoDeMartini: ?? A PROPOSITO DI COVID ?? ???? QUINDI, oggi in Sardegna ci sono ZERO posti occupati in terapia intensiva e non succedeva… - Leggovedopenso : @myrtamerlino Si ma oggi qualcuno ha detto che il problema è ancora il Covid … forse forse si arriverà a capire che… - portorico69 : RT @GuidoDeMartini: ?? A PROPOSITO DI COVID ?? ???? QUINDI, oggi in Sardegna ci sono ZERO posti occupati in terapia intensiva e non succedeva… -