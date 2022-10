Covid, Mattarella: “La pandemia non è sconfitta, ancora responsabilità” (Di martedì 4 ottobre 2022) ASSISI – “La pandemia non è definitivamente sconfitta, anche se l’azione dei vaccini e la risposta responsabile degli italiani ne hanno frenato l’espansione, ridotto grandemente la pericolosità e salvato la vita a decine di migliaia di persone. Ci sarà ancora bisogno di intelligenza collettiva e responsabilità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso all’Italia da Assisi, dove oggi con l’accensione della lampada votiva sono state ricordate le vittime della pandemia da coronavirus e coloro che si sono adoperati per contrastarla. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 ottobre 2022) ASSISI – “Lanon è definitivamente, anche se l’azione dei vaccini e la risposta responsabile degli italiani ne hanno frenato l’espansione, ridotto grandemente la pericolosità e salvato la vita a decine di migliaia di persone. Ci saràbisogno di intelligenza collettiva e”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo discorso all’Italia da Assisi, dove oggi con l’accensione della lampada votiva sono state ricordate le vittime dellada coronavirus e coloro che si sono adoperati per contrastarla. L'articolo L'Opinionista.

