Amatori Podismo Benevento protagonista a Telese e nel Veneto

(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica scorsa è andato in scena il settimo appuntamento con la Telesia Half Marathon, gara che si fregia di essersi elevata al rango di valenza internazionale, con l’attribuzione della prestigiosa etichetta di ‘silver label’. Complimenti a tutti i partecipanti che hanno affrontato la fatica della corsa, e in particolare ai nostri portacolori: Mario Mangano; Vincenzo Quaranta; Maurizio Vessichelli; Daniela Zambrano; Michele Pezza; Matilde Gubitosi; Domenico Errico; Maurizio Mazzone; Gerardo Tarantino; Mario Di Pierro; Mauro Bosco; Dina Caliro; Giampiero Vosa; Tetyana Taremyn. Lo stesso giorno, a Bibione (VE), si sono svolti anche i Campionati interbancari e assicurativi che ogni anno mettono a confronto questa specifica categoria di runners in una 10km e una mezza maratona. Presenti le portacolori Anna Ucci e Chiara Beatrice. Come sempre, per maggiori ...