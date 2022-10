WTA Tallinn 2022 | Krejcikova torna a vincere e spezza il sogno casalingo di Kontaveit

sportface2016 : #WTATallinnOpen | Sfuma il trionfo in patria per Anett #Kontaveit: il titolo va a Barbora #Krejcikova - livetennisit : WTA 500 Ostrava, WTA 250 Monastir e WTA 250 Tallinn: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazi… - sportface2016 : #WTATallinn | #Kontaveit vince il derby con #Kanepi: finale sfiderà #Krejcikova - livetennisit : WTA 250 Parma e Tallinn: I risultati con il dettaglio del Day 6 (LIVE) - zazoomblog : WTA Tallinn 2022: derby estone in semifinale avanti anche Bencic e Krejcikova - #Tallinn #2022: #derby #estone -

Manca il successo davanti al pubblico di casa Anett Kontaveit , che nella finale del250 dideve arrendersi in due set a Barbora Krejcikova . Vittoria netta per la tennista ceca , che si è imposta con il punteggio di 6 - 2 6 - 3 in 1h e 22 di gioco. La vincitrice dell'...Si profila quindi una sfida in Finale decisamente interessante con Kontaveit che farà valere la propria velocità di palla al cospetto della ceca più abile a variare il tema.Tennis | Featured, WTA | Niente lieto fine per l'eroina locale, niente trionfo per Anett Kontaveit come tanto aspirato dagli organizzatori fin dall'inizio del torneo di Tallinn.Sfuma il successo davanti al pubblico di casa per Anett Kontaveit, che nella finale del Wta 250 di Tallinn deve arrendersi in due set a Barbora Krejcikova.