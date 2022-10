Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky annuncia totale controllo di Lyman

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 2 ottobre 2022) L’il “pieno” di, snodo logistico cruciale per le forze della Russia dispiegate nel sud-est del Paese. In un video pubblicato su Telegram, il presidente Volodymirprecisa che tale risultato è stato conseguito alle 12.30 di oggi (ora locale). Il segretario della Difesa americano Lloyd Austin si è detto “molto incoraggiato” dalla ripresa dida parte delle forze ucraine., ha sottolineato Austin, è un punto cruciale delle linee di rifornimento per le forze russe attive nel sud e più a ovest. Ieri l’annuncio che le truppe ucraine erano entrate nella città di, nella regione di Donetsk, e che il prossimo obiettivo era il Luhansk. Un portavoce delle Forze armate di Kiev, Sergey Cherevaty, ...